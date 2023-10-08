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نتنياهو يعين جنرالا متقاعدا مسؤولا عن ملف الأسرى بغزة

08 أكتوبر 2023 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعيين الجنرال المتقاعد غال هيرش، مسؤولا عن ملف الأسرى والمفقودين في قطاع غزة.

ووفق بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "عين رئيس الوزراء، العميد (غال هيرش) مسؤولا عن قضية المختطفين والمفقودين".

وأضاف: "ستخضع جميع الوزارات الحكومية لتعليماته في هذا الموضوع".

من جانبها، ذكرت قناة (12) أن الجنرال هيرش، متقاعد.

وفجر أمس السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للاحتلال ومستوطنات، ردا على اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وبحق الأسرى في سجون الاحتلال.

ووفق مصادر متعددة فإن المقاومة الفلسطينية تمكنت من أسر أعداد كبيرة من جنود الاحتلال والمستوطنين، علاوة على قتل وجرح المئات من الجنود والمستوطنين.

المصدر / الأناضول
#كتائب القسام #المقاومة الفلسطينية ##طوفان_الأقصى #غزة تنتصر

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