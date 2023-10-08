"ملتقى شبابي" يدعو إلى كل أشكال الدعم الميداني والإعلامي نصرة للفلسطينيين

دعا "الملتقى الوطني لشباب فلسطين"، الشباب في كل مكان إلى التحرك في العواصم بالوقفات والمظاهرات وبكل أشكال الدعم الميداني والإعلامي نصرة لشعبنا ولحقوقه المشروعة ونيل الاستقلال ووضع حد لغطرسة الاحتلال.

وأكد الملتقى الوطني في بيان، اليوم الأحد، أن المقاومة الباسلة في غزة الغزة لقنت العدو درساً قاسياً منذ بدء معركة (#طوفان_الأقصى)، التي جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتكررة بحق شعبنا واعتداءاته التي لم تتوقف ضد مقدساتنا وقدسنا وأقصانا وأسرانا الأبطال في سجونه.

وشدد على حق شعبنا في المقاومة وصد العدوان ودحر الاحتلال وهذا حق مكفولٌ في الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين