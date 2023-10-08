حماس تدعو للنفير والمشاركة في فعاليات جماهيرية في مدن الضفة

دعت حركة حماس جماهير شعبنا وأبناءها بالضفة الغربية إلى النفير والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين خلال معركة "طوفان الأقصى".

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الأحد على أبنائها وجموع أهلنا وأبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق اليوم الساعة السادسة مساء في عموم مدن الضفة المحتلة.

وقالت إن هذه الفعاليات الجماهيرية ستتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم "لنريهم منّا ما يغيظهم وينتصر لحقنا في التحرير والعودة".

وأضافت: "يا جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، يا أهلنا المرابطين في ضفة العياش، يا أبطالنا وثوارنا وكتائبنا وعريننا وأسود الميادين، يا أبطال فلسطين وطلبة الجامعات والشباب الثائر، يا أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم يوم الملحمة، وطوفان الحق والقوة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحاماً مع غزّة العزّة دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا".

النفير في كل المواقع

ودعت إلى النفير العام ومواجهة الاحتلال في كل المواقع، وقطع الطرق الالتفافية على المستوطنين، وأردفت "نشدّ على أيدي المقاتلين الثائرين من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى وكل المقاومين لمواصلة الاشتباك واستهداف الاحتلال ومليشيات مستوطنيه في كل مكان على أرضنا المحتلة".

وتتواصل الدعوات لجماهير شعبنا بالضفة الغربية للخروج والالتحام مع العدو، في معركة "طوفان الأقصى"، والتي بدأت أمس باستهداف مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري قد دعا المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأعلن صباح أمس السبت، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، عن البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

واعترف الاحتلال بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 وأكثر من 1800 جريح منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين