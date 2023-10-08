بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يظهر اطلاق قواتها طائرات مسيرة انتحارية تجاه أهداف معادية للاحتلال في إطار معركة طوفان الأقصى.

وظهر في الفيديو والذي بث صباح اليوم الأحد، عناصر من مقاتلي القسام وهم يطلقون الطائرات المسيرة الانتحارية عبر منصات إطلاق خاصة، ثم سيرها باتجاه الأهداف المعادية للاحتلال.

ويوم أمس أعلن قائد أركان المقاومة إطلاق عملية طوفان الأقصى في إطار الرد على عدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

ونفذت في الإطار كتائب القسام جملة من العلميات العسكرية والاقتحام داخل المدن والمستوطنات والبلدات الإسرائيلية والمواقع العسكرية، موقعة قتلى وأسرى وجرحى في صفوف الجنود والمستوطنين والضباط.





المصدر / فلسطين أون لاين