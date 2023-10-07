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أبو عبيدة: عمليات طوفان الأقصى تجري على الأرض كما هو مخطط لها

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أبو عبيدة: عمليات طوفان الأقصى تجري على الأرض كما هو مخطط لها

07 أكتوبر 2023 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة

أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عمليات "طوفان الأقصى" تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.

وأضاف أبو عبيدة في تصريحات صحفية: سيتابع هذا العدو بذهول حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته جرّاء العملية.

وخطاب أبو عبيدة الاحتلال: ها قد وصلكم الجواب على اعتداءاتكم في الأقصى وعلى نداءات مستوطنيكم هناك: أين العرب؟

وأكمل: العدو يتهاوى مضيفا: "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال.

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وأردف: أخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى.

ودعا الأهالي في الضفة والداخل لعدم السماح بتدنيس الأقصى مسرى النبي محمد.

وخاطبهم بالقول: لا تدعوا للاحتلال فرحة في عيد يدنس مسرى نبيكم، مؤكدا بقوله: سيسمع شعبنا وأسرانا ما يثلج الصدور.

وشدد على أن المقاومة تفتح اليوم كشف حسابٍ مع العدو الذي اعتدى على الأقصى والأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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