أبو عبيدة: عمليات طوفان الأقصى تجري على الأرض كما هو مخطط لها

أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عمليات "طوفان الأقصى" تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور.
وأضاف أبو عبيدة في تصريحات صحفية: سيتابع هذا العدو بذهول حينما يستفيق من صدمته ويدرك حجم خيبته جرّاء العملية.
وخطاب أبو عبيدة الاحتلال: ها قد وصلكم الجواب على اعتداءاتكم في الأقصى وعلى نداءات مستوطنيكم هناك: أين العرب؟
وأكمل: العدو يتهاوى مضيفا: "يا أهل الضفة يا مفجري الثورة وأهل القدس والداخل اليوم هي فرصتكم من كل المحاور وعليكم التحرك الآن إلى كل أماكن تواجد الاحتلال.
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وأردف: أخرجوا بطوفان الأقصى الذي انطلق استجابة لانتفاضة شعبنا بالضفة ونصرة للأقصى.
ودعا الأهالي في الضفة والداخل لعدم السماح بتدنيس الأقصى مسرى النبي محمد.
وخاطبهم بالقول: لا تدعوا للاحتلال فرحة في عيد يدنس مسرى نبيكم، مؤكدا بقوله: سيسمع شعبنا وأسرانا ما يثلج الصدور.
وشدد على أن المقاومة تفتح اليوم كشف حسابٍ مع العدو الذي اعتدى على الأقصى والأسرى.