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"الجهاد الإسلامي" تشكر "الداخلية" بغزة لتأمينها حفل انطلاقتها

06 أكتوبر 2023 . الساعة 21:54 بتوقيت القدس
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قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنها تتقدم "بكل معاني الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية في قطاع غزة على جهودها الكبيرة والمخلصة في تأمين فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة الـ 36".

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وأضاف المكتب الإعلامي للحركة في تصريح مقتضب وصل موقع نسخة عنه: "يؤكد هذا السلوك الوطني المميز على العقيدة الوطنية الخالصة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في القطاع ما ينشر الأمن والطمأنينة بين جموع المواطنين ويحمي ظهر المقاومة كل وقت وحين".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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