"الجهاد الإسلامي" تشكر "الداخلية" بغزة لتأمينها حفل انطلاقتها

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنها تتقدم "بكل معاني الشكر والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية في قطاع غزة على جهودها الكبيرة والمخلصة في تأمين فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة الـ 36".

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وأضاف المكتب الإعلامي للحركة في تصريح مقتضب وصل موقع نسخة عنه: "يؤكد هذا السلوك الوطني المميز على العقيدة الوطنية الخالصة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في القطاع ما ينشر الأمن والطمأنينة بين جموع المواطنين ويحمي ظهر المقاومة كل وقت وحين".

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المصدر / فلسطين أون لاين