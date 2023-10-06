"الداخلية" بغزة: تأمين الفعاليات الوطنية سياسة ثابتة تعزيزًا للحالة الوطنية

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها أتمت، بتخصصاتها المختلفة، اليوم، تأمين فعاليات ومهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتقديم التسهيلات اللازمة ومساندة المشاركين فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن ما تقوم به الوزارة بكل أجهزتها، من واجب في تأمين وإسناد الفعاليات الوطنية والشعبية في غزة، يعبر عن سياسة ثابتة لديها في تعزيز الحالة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية، وبناء جسور الثقة والعلاقة المتينة مع مكونات شعبنا كافة.

اقرأ أيضا: بالفيديو| أجهزة السلطة تقمع حفل انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم

وأمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وانتشرت الأجهزة الأمنية والشرطية في أرض الكتيبة ومحيطها والشوارع المؤدية لها، وفق أمر عمليات مركزي؛ لمساندة المواطنين المشاركين وتأمينهم، وتسهيل تحركهم، ومنع الازدحام.

اقرأ أيضا: النخالة: نموذج السلطة الفلسطينية مثال صغير لكل ما يجري في منطقتنا العربية

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني دأبت على تأمين ومساندة جميع المهرجانات والفعاليات الوطنية والشعبية التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين