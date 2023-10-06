"حماس": نبارك للجهاد الإسلامي ذكرى انطلاقتها ونفخر بعلاقتنا الاستراتيجية

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لحركة الجهاد الإسلامي في ذكرى الانطلاقة المباركة السادسة والثلاثين، معبرةً عن فخرها واعتزازها بالعلاقة المشتركة، هذه العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تعكس التوافق والانسجام، وتجسدت في ميدان التضحية والمقاومة، والعمل معاً من أجل مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقالت حماس في بيان صحفي، الجمعة، "إنّ حركة الجهاد الإسلامي عبر تاريخها الطويل؛ شكّلت إضافة نوعية لمشروع المقاومة، وهي ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني الفلسطيني، وقدّمت في سبيل ذلك خيرة قادتها ومجاهديها الأبرار، الذين وقّعوا بدمائهم على أنه لا تراجع عن خيار المقاومة من أجل إعادة الحقوق السليبة ودحر الاحتلال عن أرض فلسطين".

وأكدت حماس على القواسم المشتركة في مواجهة الاحتلال، والمضي قدماً ومعاً في تعزيز وحدة الموقف والكلمة، والوقوف صفّاً واحداً خلف خيار المقاومة، وفي وجه التحديات الجسيمة التي تتهدد شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا، على طريق التحرير الكامل لترابنا الوطني، وتطهير مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، حتى ندخل المسجد الأقصى المبارك محرّرين بإذن الله.

وأضاف بيان الحركة، "في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالًا لشهداء شعبنا وللقادة الشهداء؛ المؤسّس الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي، والدكتور الشهيد رمضان شلح، ولكل الشهداء والأسرى من حركة الجهاد الإسلامي الذين برهنوا بالدم على عمق التمسك بخيار المقاومة والثوابت الوطنية، وبأنهم لن يقيلوا أو يستقيلوا حتى التحرير، وعودة شعبنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين