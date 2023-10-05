"الاقتصاد" تغلق شركة تجارية تعمل بنظام التكييش في غزة

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح مكتوب اليوم الخميس، أنها أغلقت الشركة لمدة 30 يوما، وذلك لقيامها بالعمل دون ترخيص وممارسة أعمال التكييش والترويج الإعلامي له.

وأفادت بأن القرار يعمل به من اليوم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تمارس التكييش في قطاع غزة.

وجددت الوزارة التأكيد على قرارها منع فتح المحل أو تشغيله أو ممارسة أي نشاط تجاري للمحل المذكور أو العمل فيه طوال فترة الإغلاق.

وحذرت "الاقتصاد" باتخاذ المقتضى القانوني، لكل من يخالف قرارات الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين