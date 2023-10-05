فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة "إسناد الداخل": السياسات الإجرامية للاحتلال لن تنجح في ردع أهالي الـ48

صبحة: ما جرى في طولكرم تأكيد على تمكن المقاومة وتجذرها

غزة.. "الزراعة" تتلف 8 أطنان فواكه لمخالفتها الشروط الصحية

"الاقتصاد" تغلق شركة تجارية تعمل بنظام التكييش في غزة

حماس تدعو لجمعة حاشدة دفاعًا عن المسجد الأقصى

هلال القدس يستعين بمدرب من غزة

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء العالمية

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

القدس في مرمى الاستهداف والتهويد.. حملات اعتقال وإبعاد وعشرات حالات الهدم

صعود ملحوظ جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"الاقتصاد" تغلق شركة تجارية تعمل بنظام التكييش في غزة

05 أكتوبر 2023 . الساعة 16:44 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، شركة للتجارة والتقسيط تعمل بنظام التكييش في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح مكتوب اليوم الخميس، أنها أغلقت الشركة لمدة 30 يوما، وذلك لقيامها بالعمل دون ترخيص وممارسة أعمال التكييش والترويج الإعلامي له.

وأفادت بأن القرار يعمل به من اليوم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تمارس التكييش في قطاع غزة.

وجددت الوزارة التأكيد على قرارها منع فتح المحل أو تشغيله أو ممارسة أي نشاط تجاري للمحل المذكور أو العمل فيه طوال فترة الإغلاق.

وحذرت "الاقتصاد" باتخاذ المقتضى القانوني، لكل من يخالف قرارات الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الاقتصاد #شركات تكييش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة