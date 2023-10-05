مستوطن يحرث أرضًا في الأغوار تمهيدًا للاستيلاء عليها

شرع مستوطن، اليوم الخميس، بحراثة أرض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وأفاد رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، خلال تصريحات صحفية، بأن مستوطناً اقتحم بجراره الزراعي منطقة نبع الغزال في الفارسية، وشرع بحراثة أرض بجانب مساكن المواطن علي زهدي أبو محسن.

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وأشار إلى أن المواطنين حاولوا التصدّي للمستعمر لكن قوات الاحتلال تدخلت لحمايته، وشرعت بإبعادهم عن المنطقة.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين