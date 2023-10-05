"الأونروا" تنشر مواعيد تسليم الكابونات للفئات المتبقية من الدورة الثالثة 2023

تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" توزيع الدورة الثالثة من مساعداتها الغذائية -الكابونة الموحدة- على اللاجئين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبدأت "الأونروا" منذ صباح يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م، توزيع الكوبونات الموحدة الدورة الـ 3 على الأسر المستفيدة في قطاع غزة، وتعتمد في عملية توزيعها للكوبونات على عدد أفراد الأسرة الواحدة.

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موعد توزيع الكوبونات للفئات المتبقية من الدورة الثالثة 2023

تتيح " الأونروا" عبر موقعها الإلكتروني رابط يفيد بموعد توزيع الكبونات وفقا لعدد أفراد كل أسرة مستفيدة، بالإضافة إلى تحديد مركز استلام هذه المساعدة.

مع العلم أنها عملت بالفترة الأخيرة على زيادة مراكز التوزيع إلى 15 مركزًا وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظًا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

ويمكن معرفة موعد تسليم الكابونات لفئات المتبقية من خلال رابط فحص كوبونات الدورة الثالثة لعام 2023 من خلال الرابط التالي:

رابط فحص كوبونات الوكالة للفئات المتبقية الدورة الـ 3 لعام 2023.. اضغط هـــــــنـــــا

وأوضحت "الأونروا" أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع إلا عبر رابط الاستعلام عن كوبونات المساعدات الغذائية الطارئة بالأعلى.





وتحتوي حصة الفرد في العائلة المستفيدة من المساعدات الغذائية (الكابونة الموحدة) خلال الدورة الواحدة كل ثلاثة أشهر والتي تصرفها "الأونروا" مجانًا لهذه الأسر المتعففة، مُوضّحة بالجدول التالي:

حصة الفرد من كابونة الوكالة (الأونروا)، كالتالي: كيلو لكل شخص لكل دورة توزيع السلة الغذائية 25 دقيق 2 أرز 1 زيت دوار الشمس 0.5 سكر 0.8 حليب 1 حمص

وأخيراً، يستفيد من هذه المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث والمعروفة باسم "كوبونة"، أكثر من مليون ومائة ألف شخص على مستوى قطاع غزة، بواقع أربع دورات في العام، وتأتي حاجة الأسر المستفيدة لهذه الكوبونات نتيجة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة بفعل حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 2007م.

المصدر / فلسطين أون لاين