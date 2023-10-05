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رفضًا لاعتقالهم الإداري

أبو مرزوق: خطوات الأسرى النضالية مشروعة ومطلوب إسنادها

05 أكتوبر 2023 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق

أكد د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "الخطوات النضالية التي أعلنتها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقال الإداري، خطوات مشروعة، ومطلوب إسنادها، لأنها ستكون باكورة الخطوات الاحتجاجية ضد الأحكام المستمرة التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين دون أي وجه حق".

وأضاف أن "جريمة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتستدعي تنظيم المزيد من الخطوات الرافضة لها، داخل الأراضي المحتلة وخارجها، نصرة للأسرى، لا سيَّما الذين يلاقون معاناة من الإهمال الطبي، والدعوة للعمل على الساحة الدولية لإنقاذ حياتهم".

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وأشار إلى أن "الأسرى يواجهون مزيدًا من مماطلة إدارة السجون، لا سيَّما مع قرب دخول فصل الشتاء، وعقابهم بمنع إدخال الملابس لهم لعدَّة شهور، الأمر الذي يشكل إمعاناً في ارتكاب الجرائم بحق الأسرى، ويتطلب مزيدًا من الفعاليات في العواصم الدولية التي تشكل أدوات ضغط على الاحتلال لكبح جماحه عن الاستمرار في هذا السلوك الإجرامي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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