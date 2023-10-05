قاسم: ما تشهده الضفة من اشتباكات تأكيد على استمرار المقاومة لمحاربة الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن ما تشهده الضفة من اشتباكات تأكيد على استمرار المقاومة لمحاربة الاحتلال، وأن ما شهدته طولكرم ونابلس وقلقيلية ورام الله وسفليت وطوباس تأكيد على الضفة مستمرة في قتالها للاحتلال في كل شبر حتى طرده من كامل الأراضي الفلسطينية.

وقال في تصريحات صحفية وصلت " ": نوجه التحية الوطنية الواجبة إلى مقاومي شعبنا الذين تصدوا لجيش الاحتلال الصهيوني واشتبكوا معه في طولكرم ونابلس الليلة الماضية".

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وأضاف قاسم: "ونشد على أيدي مقاتلينا من كتائب القسام الذي واجهوا العدو الصهيوني في هذه الاقتحامات لطولكرم ونابلس واشتبكوا معه بعد اكتشافهم لقواته الخاصة ، كتفاً بكتف مع المقاتلين الميامين من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين