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مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

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بالفيديو والصور مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

05 أكتوبر 2023 . الساعة 06:48 بتوقيت القدس
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مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.

وأضافت أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

وأضافت المصادر بسماع صوت انفجار ضخم في مخيم طولكرم، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأعلنت كتائب القسام - الضفة الغربية عبر حسابها على تيلجرام أن مجاهدوها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة لمخيم طولكرم، موقعين إصابات محققة في صفوف العدو.

 

 وتداولت منصات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدماء جنود الاحتلال بعد إصابتهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في مخيم طولكرم
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#قوات الاحتلال #كتائب القسام #طولكرم #الضفة الغربية

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