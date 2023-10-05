مواجهات واشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة، صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة.

وأضافت أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

فيديو| اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/Rn6uclt6Rg — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

وأضافت المصادر بسماع صوت انفجار ضخم في مخيم طولكرم، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وأعلنت كتائب القسام - الضفة الغربية عبر حسابها على تيلجرام أن مجاهدوها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة لمخيم طولكرم، موقعين إصابات محققة في صفوف العدو.

انفجارات في مخيم طولكرم تزامنا مع اقتحام متواصل لقوات الاحتلال للمخيم. pic.twitter.com/7IyugiGeSn — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

لحظة نقل جندي مصاب جراء الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/vt0nXkkPhl — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 5, 2023

وتداولت منصات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لدماء جنود الاحتلال بعد إصابتهم خلال الاشتباكات التي اندلعت في مخيم طولكرم





