"النائب "قرعاوي" يشيد بتصدّي المقاومة لاقتحام الاحتلال لطولكرم

أشاد النائب فتحي قرعاوي بتصدّي كتائب القسام وفصائل المقاومة لاقتحام الاحتلال لطولكرم بالضفة الغربية، مؤكدًا أن الاحتلال فشل في تحقيق أهداف، وعاد يجرُّ أذيال الهزيمة.

وقال في بيان صحفي، اليوم الخميس: إنّ "قواتِ الاحتلال لا تجرؤ على اقتحام عمق المخيّمات، وتحسبُ ألف حسابٍ للمقاومة ورجالها الذين أمطروها بوابلٍ من الصليات المباركة"، موضحاً أن كتائب القسام وفصائل المقاومة وجّهوا صفعة للاحتلال وضربة موجعةً في أثناء عملية الاقتحام.

وأضاف: إنّ "الاحتلال فشلَ فشلًا ذريعًا في تحقيقِ أي من أهدافِ الاقتحام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول تعويض عزائمه بالإيغال بالدمِ الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ شهيدي طولكرم هم من خيرة الرّجال والشباب الذين يضحون بأنفسهم وبدمائهم الطاهرة، دفاعًا عن بلادِهم وأرضهم.

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ورأى أن الحاضنة الشعبة للمقاومة متماسكةٌ وقويةٌ ولا يمكن للاحتلال مهما فعل من جرائم واقتحامات أن يضعفها.

وارتقى الشابان عبد الرحمن فارس محمد عطا (٢٣ عاماً) و حذيفة عدنان محمد فارس (٢٧ عاماً)، قرب طولكرم.

وتزامنت الاشتباكات المسلَّحة والتصدي في طولكرم لاقتحام الاحتلال، مع التصدّي والاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف

المصدر / فلسطين أون لاين