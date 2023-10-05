مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام شرق بيت لحم

هاجم مستوطنون رعاة أغنام، واعتدَوا عليهم بالضرب في قرية الرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت، عقاب هاشم رشايدة، وسند عودة رشايدة في أثناء رعيهما لأغنامهما في أرض قريبة من مستوطنة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، واعتدت عليهما بالضرب، ما أدَّى إلى إصابتهما برضوض، قبل أن يجبرا تحت السلاح على مغادرة المكان.

يُذكر أن المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال صعدوا في الفترة الأخيرة انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية وتحديدًا قريتي كيسان والرشايدة، بملاحقتهم والاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى مكان الرعي، وفرض غرامات مالية كما حدث مع مواطنين من كيسان.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدُّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين