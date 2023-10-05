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بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام عدوان "عيد العرش"

05 أكتوبر 2023 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أقتحم  مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في آخر أيام عدوان ما يسمى عيد العرش العبري.

ووثقت دائرة أوقاف القدس اقتحام نحو 414 مستوطنا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح حتى اللحظة.

كما وثقت قيادة المتطرف عضو الكنيست السابق يهودا غليك لإحدى المجموعات المقتحمة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إغلاق مشدَّد على مدينة القدس تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس.

وسبق ذلك اقتحامهم لمنطقة باب القطانين بالبلدة القديمة بالقدس حاملين "القرابين النباتية".

وشوهد مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، فيما قدم حاخامات شروحات عن الهيكل المزعوم.

وأخضعت قوات الاحتلال طلبة المدارس للتفتيش وعرقلت وصولهم إلى مدارسهم عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وعند ساعات الفجر، أدى عشرات الشبان صلاة الفجر عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد المبارك، بعد منع الاحتلال دخولهم إلى الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #الأعياد اليهودية #عيد العرش

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