لهذا السبب.. احذروا تناول الشاي بالحليب!

سلّطت دراسة بحثية الضوء على بعض الروابط المثيرة للقلق بين المشروبات الحلوة، ومن بينها الشاي بالحليب، والصحة العقلية للإنسان.

وقال باحثون، من جامعة تسينغهوا والجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في الصين: "أصبح الشاي بالحليب يتمتع بشعبية كبيرة في الصين وأجزاء أخرى من آسيا في السنوات الأخيرة، وخاصة بين الشباب".

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وبحسب موقع sciencealert قام الباحثون باستطلاع آراء 5281 طالبًا جامعيًا من بكين، ووجدوا أن أعراض إدمان الشاي بالحليب لم تكن حقيقية فحسب، بل كانت مرتبطة بمشاكل مثل الاكتئاب والقلق.

كما أبرزت النتائج التي توصل إليها الباحثون أن استهلاك الشاي بالحليب قد يؤدي إلى الإدمان، ويرتبط بالاكتئاب والقلق والتفكير في الانتحار، وباستخدام مقياس الإدمان المعترف به – الذي ينظر إلى عوامل مثل الرغبة الشديدة والإفراط في الانغماس – وجد الفريق أدلة على أن بعض الشباب كانوا يظهرون علامات الإدمان، وقال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتناولون كوبًا واحدًا على الأقل من الشاي بالحليب أسبوعيًا.

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بالإضافة إلى السكر الزائد، غالبًا ما يحتوي الشاي بالحليب على الكافيين، وقد تم التعبير عن مخاوف بشأن كيف يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من المشروبات إلى انخفاض الحالة المزاجية والعزلة الاجتماعية لدى الشباب المراهقين.

وفي هذه الدراسة، ارتبط استهلاك الشاي بالحليب بالوحدة والاكتئاب، على الرغم من أن الدراسة لم تكن مصممة لتحديد السبب، إلا أنها تسلط الضوء على مشكلة محتملة تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة بالنظر إلى الشعبية المتزايدة لهذه الأنواع من المشروبات.

ويشير الباحثون الذين أجروا هذه الدراسة إلى أن الشباب في الصين وأماكن أخرى يمكن أن يستخدموا الشاي بالحليب كآلية للتكيف وطريقة لتنظيم العواطف، وأن هذه المشروبات يمكن أن تسبب الإدمان والضرر بنفس طريقة وسائل التواصل الاجتماعي أو المخدرات.

وكتب الباحثون: "تشير النتائج إلى أن استهلاك الشاي بالحليب قد يؤدي إلى أعراض الإدمان، بما في ذلك التردد، والاعتماد والرغبة، ونية التوقف، وعدم القدرة على التوقف، والتسامح، ومشاعر الذنب".

ويوصي الفريق باتخاذ تدابير للحماية من المشاكل الجسدية والعقلية التي قد تكون مرتبطة بالشاي بالحليب، من السمنة وتسوس الأسنان إلى الإدمان والاكتئاب.

وقال الباحثون: "يمكن للنتائج الحالية أن تساعد صانعي السياسات في تطوير لوائح مثل تقييد الإعلانات، وتوفير التثقيف النفسي، ووضع معايير النظافة الغذائية لمثل هذه الصناعة الاستهلاكية المزدهرة التي يهيمن عليها الشباب مع حماية صحتهم العقلية".

المصدر / وكالات