"مرداوي": صمود شعبنا في القدس ومقاومة الضفة تستنزف الاحتلال

قال القيادي في حركة "حماس"، محمود مرداوي، إن الاحتلال الإسرائيلي يُستنزف أمام صمود شعبنا في القدس المحتلة وضربات المقاومة في الضفة الغربية.

وأوضح مرداوي أن الاحتلال يعمل بكل إمكاناته للسيطرة على المسجد الأقصى، قائلا: "إن المشروع الصهيوني بكل مكوناته يقف خلف رؤية تقسيم المسجد الأقصى وهدمه بعد ذلك".

وأكد على أن حركة حماس تعمل مع الكل الوطني لوضع استراتيجية لمواجهة مخططات الاحتلال.

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وسبق أن دعت حركة حماس، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى وفي ساحاته وأزقة البلدة القديمة، لصدّ عدوان الاحتلال ومستوطنيه في ظل ما يسمى الأعياد اليهودية.

وبينت الحركة أن الاحتلال يصعّد بشكلٍ خطيرٍ من عدوانه تجاه الأقصى، ويطلق العنان لقطعان مستوطنيه الذين توفر لهم حكومة الاحتلال الفاشية الحماية لاقتحام الأقصى، ويمنع المرابطين والمرابطات من الوصول إليه.

وشددت على أنّ الرباط في المسجد الأقصى يفشل اقتحامات الاحتلال ويعيق مخططاته التهويدية، موضحاً أن شعبنا ومقاومته سيواجهون الاحتلال ومستوطنيه بمزيدٍ من الصمود والتحدي وتصعيد المقاومة، سواء بالرّباط والحشد بالأقصى، أو المقاومة المسلحة ومقاومة الشباب الثائر في نقاط التماس مع العدو.

وفي اليوم الخامس لما يسمى عيد "العُرش"، اقتحم أكثر من ألف مستوطن باحات الأقصى، فيما أكد المرابطون تمسكهم بالدفاع عن المسرى ومواجهة سياسات الاحتلال، التي تحاول إبعادهم عن القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين