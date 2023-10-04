إنجاز ملفت للمغربي يوسف النصيري في دوري أبطال أوروبا

حقق يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني، إنجازًا تاريخيًّا على مقياس اللاعبين المحترفين المغاربة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على مواطنيه حكيم زياش نجم غلطة سراي التركي، والنجم السابق لأرسنال الإنجليزي مروان الشماخ.



وتمكن النصيري من تسجيل الهدف الثاني لناديه الإسباني في التعادل أمام آيندهوفن الهولندي (2-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 9 في مشواره بالمسابقة الأوروبية.



ونصّب النصيري -وفقًا لما ذكرته العديد من التقارير الإعلامية- نفسه هدافًا تاريخيًا للاعبين المغاربة في دوري أبطال أوروبا، عقب فض الشراكة مع مروان الشماخ (39 عامًا) صاحب الـ8 أهداف (5 مع نادي بوردو الفرنسي و3 مع أرسنال)، ومع حكيم زياش الذي سجل هو الآخر 8 أهداف (3 مع تشيلسي الإنجليزي و5 بقميص أياكس أمستردام الهولندي).



ويأتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي في المركز الرابع كأفضل هداف مغربي في المسابقة الأوروبية برصيد 5 أهداف (4 أهداف مع بوروسيا دورتموند وهدف واحد فقط مع النادي الفرنسي)، وخلفه نور الدين النيبت (4 أهداف).



وكان النصيري على أعتاب الرحيل عن النادي الأندلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث تلقى عروضًا من أندية أوروبية على غرار يوفنتوس الإيطالي، كما دخل اهتمامات الأندية السعودية، وكان قريبًا من "دوري روشن"؛ لكنه فضل في نهاية المطاف مواصلة مغامرته بالدوري الإسباني.



يجدر الذكر أن النصيري خاض 164 مباراة بقميص إشبيلية في جميع المسابقات، سجل من خلالها 57 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة، أمّا على المستوى الدولي فقد لعب 61 مباراة مع منتخب بلاده المغرب في مختلف المنافسات، ويملك في رصيده 17 هدفًا، منها 3 في نهائيات كأس العالم الأخيرة قطر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين