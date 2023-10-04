حماس: اقتحامات الأقصى لن تغيّر هوية القدس وشعبنا سيواجهها بكل قوة

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن التوسّع في الاقتحامات وتكثيفها لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسّك بمقدّساته، ومقاومة كل محاولات الاحتلال لفرض سيطرته عليها، مبيناً أنها لن تغير في هوية القدس والأقصى، وأن شعبنا سيواجهها بكل قوة.

وأشاد حمادة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، بالمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعياً إياهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط في باحاته، مؤكداً أن الشباب الثائر في كل مكان، سيجد طريقه لإيلام هذا العدو المجرم ومعاقبته على جرائمه المستمرة.

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وأعلنت دائرة أوقاف القدس، أن 1462 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، في خامس أيام ما يسمَّى "العُرش".

وبيَّن حمادة أن استمرار سياسة الاقتحامات لباحات الأقصى من قِبَل قطعان المستوطنين، وما تتضمنه من أداء لصلوات تلمودية، وسط حماية من قوات الاحتلال، هو سلوك صهيوني استفزازي، يصب الزيت على النار.

وأشار إلى أن هذه السياسة تمثّل إمعانًا في الحرب الدينية التي تشنّها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدَّساته، ومُضِيّ في محاولات الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً وتغيير هويته العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين