الاحتلال يغلق المحال التجارية في بلدة حوارة بنابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المحال التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثَّف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.

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يُذكر أنه يحيط بمدينة نابلس ثمانية حواجز عسكرية إسرائيلية، ويعتبر مدخلها الجنوبي من أكثر المناطق تشديداً وصعوبةً على المواطنين، بسبب توجد ثلاثة حواجز هي حاجز حوارة الذي شهد العديد من الجرائم بحق المواطنين، وحاجز "يتسهار" على مفرق مستوطنة يتسهار الجاثمة على أراضي قرى حوارة وبورين ومادما وعصيره القبلية، وحاجز زعترة الذي يقع على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، ويفصل مدن الشمال والجنوب.

وحاجز حوارة العسكري هو عبارة عن نقطة تفتيش رئيسة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند أحد مخارج نابلس الأربعة، ويقع في الجنوب من المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين