في الضفة والقدس.. مواجهات واعتقالات خلال حملة مداهمات لقوات الاحتلال

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات في عدّة مناطق بالضفة والقدس، تخللها اعتقالات ومواجهاتٌ عنيفةٌ الليلة وفجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال في قرية ميثلون جنوب مدينة جنين فجر اليوم، كما استهدفوا مستوطنة جان نير شمال جنين مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت أن قواتُ الاحتلال اعتقلت أيضاً، المواطن نادر خبيصة ونجله أحمد والشاب أمجد بني شمسة عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وخلال مداهمةِ قوات الاحتلال لبلدة يطا في الخليل، اعتقلت الأسير المحرر سامر موسى دبابسة عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الشاب إسماعيل إبراهيم المسالمة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت عوا جنوب المدينة.

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وعقب اقتحام منزله في بلدة عقابا في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زين الدين مصطفى أبو عرة، كما اعتقلت الطالب في جامعة النجاح محمد القوقا عقب اقتحام منزله في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلالِ بلدة بيت أمر شمال الخليل، وضاحية شويكة شمال طولكرم، كما داهمت محل للصرافة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وفي السياق، ألقى الشباب الثائر الحجارة والزجاجات الحارقة صوب آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال اقتحام ترمسعيا.

كما أصيب أربعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة برقا شمال غرب نابلس تخللها عمليات إلقاء حجارة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال، كما استهدف الشباب الثائر معسكر الاحتلال المقام على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالزجاجات الحارقة.

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية برقة قرب نابلس، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال المطاطي بالرأس في مدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد السلايمة ومؤيد دحبور من البلدة القديمة بالقدس المحتلة عقب اعتداء المستوطنين عليهما، كما اعتدت على أحد الشبان قبل اعتقاله.

كما اعتقلت الشاب سمير بلبيسي من منطقة باب حطة بالقدس القديمة، وسلّمت المقدسي محمد مصطفى من بلدة العيساوية قراراً يجبره على الخروج من القدس ومحيطها مدة 3 أشهر.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز في مدينة القدس، وشدّدت من إجراءاتها الأمنية، تزامنًا مع عدوان "عيد العرش" الذي من المتوقع أن يشهد ذروة الاقتحامات اليوم وغدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين