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الاحتلال يُداهم منزل القيادي بحماس "أبو عرة" ويعتقل نجله

04 أكتوبر 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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الشيخ مصطفى أبو عرة - أرشيف

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ مصطفى أبو عرة، واعتقلت نجله في محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي أبو عرة وقامت بحملات تفتيش وتخريب بالمنزل، قبل أن تقوم باعتقال نجله زين الدين من بلدة عقابا في طوباس.

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وذكرت أن الشيخ مصطفى أبو عرة تعرَّض للاعتقال على يد قوات الاحتلال وأجهزة السلطة، وكان اعتقاله الأول في سجون الاحتلال نهاية عام 1990 لمدَّة ثلاثة أشهر.

والقيادي أبو عرة أحد المبعدين إلى مرج الزهور جنوب لبنان، برفقة 400 فلسطيني من قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويعاني الشيخ أبو عرة من أوضاع صحية صعبة، نظراً لكبر سنه، وجرى تحويله في اعتقاله الأخير بسجون السلطة إلى المستشفى بعد تدهور صحته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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