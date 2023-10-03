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بحر: العدوان الصهيوني على الأقصى إرهاب منظَّم لن يمرره شعبنا

03 أكتوبر 2023 . الساعة 14:10 بتوقيت القدس
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رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أن استمرار العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى هو إرهاب منظَّم لن يمرره الشعب الفلسطيني، وأن هذه الاعتداءات تستدعي تحرك الأمتين العربية والإسلامية بأسرها للوقوف بوجهها ومنعها.

وقال في بيان صحفي وصل "": "لا يزال الاحتلال الصهيوني الفاشي يصعّد من عدوانه الآثم على المسجد الأقصى المبارك في استفزاز خطير وغير مسبوق لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، مستغلاً أعياده المزعومة لفرض واقع جديد على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًّا ومكانيّاً".

وأوضح بحر أن عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي على المرابطين والمرابطات فيه يمثل إرهاباً منظَّماً لن يمرره شعبنا الفلسطيني وسيتصدَّى له بكل الوسائل.

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ودعا الأمتين العربية والإسلامية لحمل أمانتها والقيام بواجبها في النصرة الحقيقية للمسجد الأقصى والوقوف في وجه مخطَّطات الاحتلال الهادفة للسيطرة عليه وتهويده.

واستنكر صمت المجتمع الدولي المطبق على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، محذرًا من كل محاولات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والتي توفر له البيئة المواتية لمواصلة اعتداءاته وهجمته ضد شعبنا ومقدَّساتنا وتخالف إرادة الشعوب وثوابت الأمة.

ووجَّه بحر التحية للمرابطين والمرابطات الذين يقفون في خط المواجهة الأول دفاعاً عن المقدَّسات، ونؤكد أن المسجد الأقصى يمثل عقيدة ثابتة لا يمكن التنازل عنها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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