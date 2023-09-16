احم_اقصاك .. نشطاء يدعون للنفير وشد الرحال للأقصى لحمايته من الاقتحامات الاستيطانية

تفاعل نشطاء بشكل واسع مع وسمي (#اقصاكم_يدنس) و (#احم_اقصاك) وأطلقوا دعوات لضرورة الحشد على مستوى عالٍ وتوسيع دعوات النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى؛ للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا الأحد فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية.
وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية غدًا الأحد الـ17 من سبتمبر، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة، وتأدية طقوس تلمودية وتوراتية، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.
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وتستغل جماعات الهيكل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأوضحت الدعوات أن اقتحامات الأقصى هي جزء من مخططات الاحتلال في محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وخصوصًا في موسم الأعياد اليهودية، مؤكدة في الوقت ذاته على إسلامية المسجد وحق المسلمين الخالص بكامل مساحة المسجد وسوره البالغة 144 دونما.
لا أعتقد بأن هناك حر ترضيه هذه المشاهد!!#أقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/2oLHdGtokv— عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) September 16, 2023
القدس.. نحميها معًا ونستعيدها معًا#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/0vUQvbIjfk— أسوم (@swsw1328366) September 16, 2023
الأعياد التوراتية— Maryam (@maryamalashker) September 16, 2023
يوظفها الاحتلال لفرض الطقوس التوراتية في #المسجد_الأقصى لتغيير هويته بالقوة إلى مقدس مشترك بين المسلمين واليهود
فما هي مواعيدها؟ وما هي أهداف جماعات الهيكل المتطرفة فيها؟#الأقصى_يقاوم#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/6gCATM0fN8
🔥انتفض اثأر🔥— محمد الداية (بعد الحذف) (@mohammedddaya22) September 16, 2023
لا تسمح لعدوانهم على الأقصى أن يمر#اقصاكم_يدنس #احم_اقصاك pic.twitter.com/9r38UFrQII
من لم يهتم للمسجد الاقصى فليس منا، ووالله وتالله وبالله لا خير فينا إن تركنا الاقصى يدنس ¡#احم_اقصاك #اقصاكم_يدنس— Maryam (@maryamalashker) September 16, 2023
احشد شارك ورابط في الأقصى#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/Ss3QreUHcY— أمل علي (@rsylmm332003) September 16, 2023
⭕️بالتزامن مع الأعياد التهويدية— أمل علي (@rsylmm332003) September 16, 2023
6 أسباب مهمة لرباطك في المسجد الأقصى#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/UJFWaR4iIj
الأعياد اليهـــودية— خليل القريناوي (@9MmigSwW44Klfbd) September 16, 2023
تصعيد متواصل واستهداف للأقصى ومرابطيه
🥷انزل _ احشد _ رابــــط#أقصاكم_يدنس#احم_أقصاك pic.twitter.com/45tm3pjirR
يوم واحد متبقي على أعتى عدوان يهدد المسجد الأقصى المبارك.. يا شعبنا الحر المناضل قفوا سداً منيعاً بوجه الاحتلال واحموا مسرى رسولكم#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/ll5Mr1FteC— محمد الداية (بعد الحذف) (@mohammedddaya22) September 16, 2023
القدس.. نحميها معًا ونستعيدها معًا#أقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/McTybXWUHT— عبد الرحمن مصلح | غزة 𓂆 (@abd_musleh_) September 16, 2023
الإبعاد لن يكسر عزيمة المرابطون والمرابطات.. سيكونون سدا منيعا نحو أقصانا#اقصاكم_يدنس #احم_اقصاك pic.twitter.com/rPrfETlFVW— Nour alsharif (@nouriyad780937) September 16, 2023
في ظل الأعياد الصهيونية..— خولة ناصر (@KhawlatNas63365) September 16, 2023
الرباط والاعتكاف السلاح الأقوى لمواجهة مخططات الاحتلال في الأقصى#احم_أقصاك#أقصاكم_يدنس
الرباط في الأقصى— ملك شريف المصري 𓂆💚. (@malakalmsry32) September 16, 2023
قوة ترعب الاحـ ـتلال
وتحميه من التهويد#الأقصى_لنا #اقصاكم_يدنس#الأقصى_يحترق #احم_اقصاك pic.twitter.com/ZRGeyD0aXR
لا تتركوا الاقصى وحيدا#اقصاكم_يدنس#الاقصى_في_خطر pic.twitter.com/b3soKaxQth— الشيخ المؤسس: أحمد ياسين (@Ahmed_Alyaseen1) September 16, 2023
🟠ضمن حربه الدينية.. الاحتلال يستعد لتدمير الأقصى!#اقصاكم_يدنس#الاقصى_في_خطر#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/hqk2S4LLvf— Mohaned ferwana (@sara51810274) September 11, 2023
الاحتلال الغاصب يزوّر التاريخ في القدس ..#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/1yrSOSOU88— Nour alsharif (@nouriyad780937) September 8, 2023