احم_اقصاك .. نشطاء يدعون للنفير وشد الرحال للأقصى لحمايته من الاقتحامات الاستيطانية

متابعة - ربيع أبو نقيرة

تفاعل نشطاء بشكل واسع مع وسمي (#اقصاكم_يدنس) و (#احم_اقصاك) وأطلقوا دعوات لضرورة الحشد على مستوى عالٍ وتوسيع دعوات النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى؛ للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا الأحد فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية غدًا الأحد الـ17 من سبتمبر، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة، وتأدية طقوس تلمودية وتوراتية، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

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وتستغل جماعات الهيكل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأوضحت الدعوات أن اقتحامات الأقصى هي جزء من مخططات الاحتلال في محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وخصوصًا في موسم الأعياد اليهودية، مؤكدة في الوقت ذاته على إسلامية المسجد وحق المسلمين الخالص بكامل مساحة المسجد وسوره البالغة 144 دونما.

الأعياد التوراتية

يوظفها الاحتلال لفرض الطقوس التوراتية في #المسجد_الأقصى لتغيير هويته بالقوة إلى مقدس مشترك بين المسلمين واليهود

فما هي مواعيدها؟ وما هي أهداف جماعات الهيكل المتطرفة فيها؟#الأقصى_يقاوم#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/6gCATM0fN8 — Maryam (@maryamalashker) September 16, 2023

من لم يهتم للمسجد الاقصى فليس منا، ووالله وتالله وبالله لا خير فينا إن تركنا الاقصى يدنس ¡#احم_اقصاك #اقصاكم_يدنس — Maryam (@maryamalashker) September 16, 2023

⭕️بالتزامن مع الأعياد التهويدية

6 أسباب مهمة لرباطك في المسجد الأقصى#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/UJFWaR4iIj — أمل علي (@rsylmm332003) September 16, 2023

الأعياد اليهـــودية

تصعيد متواصل واستهداف للأقصى ومرابطيه



🥷انزل _ احشد _ رابــــط#أقصاكم_يدنس#احم_أقصاك pic.twitter.com/45tm3pjirR — خليل القريناوي (@9MmigSwW44Klfbd) September 16, 2023

يوم واحد متبقي على أعتى عدوان يهدد المسجد الأقصى المبارك.. يا شعبنا الحر المناضل قفوا سداً منيعاً بوجه الاحتلال واحموا مسرى رسولكم#اقصاكم_يدنس#احم_اقصاك pic.twitter.com/ll5Mr1FteC — محمد الداية (بعد الحذف) (@mohammedddaya22) September 16, 2023

الإبعاد لن يكسر عزيمة المرابطون والمرابطات.. سيكونون سدا منيعا نحو أقصانا#اقصاكم_يدنس #احم_اقصاك pic.twitter.com/rPrfETlFVW — Nour alsharif (@nouriyad780937) September 16, 2023

في ظل الأعياد الصهيونية..

الرباط والاعتكاف السلاح الأقوى لمواجهة مخططات الاحتلال في الأقصى#احم_أقصاك#أقصاكم_يدنس — خولة ناصر (@KhawlatNas63365) September 16, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين