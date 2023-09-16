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#احم_اقصاك .. نشطاء يدعون للنفير وشد الرحال للأقصى لحمايته من الاقتحامات الاستيطانية

16 سبتمبر 2023 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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متابعة - ربيع أبو نقيرة

تفاعل نشطاء بشكل واسع مع وسمي (#اقصاكم_يدنس) و (#احم_اقصاك) وأطلقوا دعوات لضرورة الحشد على مستوى عالٍ وتوسيع دعوات النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى؛ للتصدي لاقتحام المستوطنين غدا الأحد فيما يسمى عيد رأس السنة العبرية.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية غدًا الأحد الـ17 من سبتمبر، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة، وتأدية طقوس تلمودية وتوراتية، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

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وتستغل جماعات الهيكل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأوضحت الدعوات أن اقتحامات الأقصى هي جزء من مخططات الاحتلال في محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وخصوصًا في موسم الأعياد اليهودية، مؤكدة في الوقت ذاته على إسلامية المسجد وحق المسلمين الخالص بكامل مساحة المسجد وسوره البالغة 144 دونما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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