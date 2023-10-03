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الاحتلال يحوّل أسيراً من بلدة يعبد للإداري بعد انتهاء محكوميته

03 أكتوبر 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حوَّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرًا من بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة الغربية إلى الاعتقال الإداري.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، خلال تصريحات صحفي: إن "محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، حوَّلت الأسير عبد الغني حمزة حرز الله إلى الاعتقال الإداري لمدَّة أربعة أشهر، عقب انتهاء مدَّة حكمه البالغة 10 أشهر، علمًا أنه معتقل منذ 30/11/2022".

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وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5200 فلسطيني، بينهم 170 طفلاً و37 امرأة و700 أسير مريض، إضافة لاعتقال 1264 أسيراً إداريّاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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