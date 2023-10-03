مناورة لـ"سرايا القدس" تُحاكي عمليات الإغارة على مواقع للاحتلال

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ مناورة بالذخيرة الحيَّة في غزة تحاكي عملية إغارة على مواقع عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السرايا في تدوينة لها، إنها بدأت صباح اليوم في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة "الشهداء بشائر النصر الهجومية المتقدّمة".

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وأضافت: "إنّ المناورة تشارك فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات)".

وبيَّنت أنّ "المناورة تحاكي عمليات إغارة على عدَّة مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية بكثافة نارية عالية".

المصدر / فلسطين أون لاين