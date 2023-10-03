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إصابات وخسائر مادية في عدوان إسرائيليّ على دير الزور بسوريا

03 أكتوبر 2023 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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عدوان إسرائيلي جديد على سوريا (أرشيف)

أسفر عدوان إسرائيليّ جديد، استهدف محيط دير الزور في سورية، ليل الإثنين - الثلاثاء، عن إصابة اثنين من عناصر النظام السوريّ، بالإضافة إلى وقوع أضرار ماديّة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء التابعة للنظام "سانا".

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر عسكري، أنه عند نحو "الساعة 23.50 من مساء 2-10-2023، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويًّا على بعض مواقع قواتنا المسلّحة في محيط مدينة دير الزور".

ووفق المصدر ذاته أدَّى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية"، التي لم يحدّد طبيعتها.

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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارًا عنيفًا دوَّى في منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، تزامنًا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة".

ومنذ بداية العام الجاري، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدَّة ضربات جوية ضد منشآت عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر في سورية، ما أوقع شهداء وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سوريا #دير الزور #عدوان على سوريا

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