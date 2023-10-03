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محدث 520 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" في رابع يوم لما يسمَّى بـ"عيد العرش"

03 أكتوبر 2023 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في رابع يوم لما يسمَّى بـ"عيد العرش" العبري.

ورافق المستوطنون المقتحمون لباحات المسجد الأقصى عناصر أمن وشرطة الاحتلال، والتي انتشرت منذ ساعات الصباح.

وشوهد عضو الكنيست السابق المتطرّف "يهودا غليك" يقتحم الأقصى بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن أكثر من 520 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك حتى كتابة هذا التقرير.

ومنعت قوات الاحتلال الأهالي من دخول البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى.

وأدَّى عدد من المستوطنين رقصات وطقوسًا تلمودية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وتصدَّى شبان مقدسيون من مدينة القدس لاقتحام المستوطنين عند محيط باب العامود فجر اليوم.

ورشق الشباب المقتحمون الحجارة، ودارات مواجهات في المنطقة.

ويوم أمس اقتحم أكثر من  1165 مستوطنًا، باحات المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد العُرش" المزعوم، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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