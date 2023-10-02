فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

انتفاضة القدس.. ثورة استنزفت الاحتلال وردعت إرهاب المستوطنين

الشبيبة وأجهزة السلطة تفشلان في اعتقال كوادر من الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

النائب حلايقة: الاعتداءات في القدس هي إرهاصات خطيرة لما هو قادم

إحصاء جديد.. عدد سكان فلسطين يناهز 5.5 ملايين

ترامب يصف محاكمته بالمهزلة ويسخر من بايدن

1050 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال سبتمبر الماضي

الاعتداءات على المرابطين.. جرائمٌ متصاعدة تستهدف الوجود المقدسي

برشلونة يعلن تمديد عقد جمال وشرط جزائي بمليار يورو

المصري: الاقتحامات المتواصلة للأقصى ستشعل المنطقة بأكملها

أنشيلوتي يسعى لثأر شخصي في مباراة نابولي وريال مدريد

المسجد الأقصى لن يترك وحيدا

بالصور المصري: الاقتحامات المتواصلة للأقصى ستشعل المنطقة بأكملها

02 أكتوبر 2023 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
...
المصري: الاقتحامات المتواصلة للأقصى ستشعل المنطقة بأكملها

أكّد القيادي في حركة حماس مشير المصري، أن الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى ستشعل المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أنّ الاحتلال الصهيوني سيدفع ثمنا غالياً إزاء عدوانه على المسجد الأقصى المبارك.

وقال المصري خلال المسيرة الجماهيرية التي دعت لها حركة حماس في معسكر جباليا نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، إنّ المسجد الأقصى لن يترك وحيداً ولن تمرر بلطجة وعربدة الاحتلال فيه، مؤكداً أنّ المساس بالأقصى هو صب المزيد من الزيت على النار التي ستحرقه.

وحذر الاحتلال من المساس بالمرابطات وحرائر المسجد الأقصى، لأنه سيدفع الثمن غالياً، مؤكداً أنّ الاحتلال سيتحمل تبعات المساس بالمسجد الأقصى وحرائره.

وأضاف المصري " حرائر القدس كانت لهن كلمة حق في وجه الاحتلال بالمسجد الأقصى اليوم، ويقفن سداً منيعاً أمام عربدة الاحتلال ومستوطنيه في الأقصى.

وشدّد على أنّ المقاومة الفلسطينية ستواجه العربدة الصهيونية في المسجد الأقصى والحرب الدينية المستعرة عليه، مؤكداً أن مقاومة الضفة المحتلة ستدك العدو الصهيوني في عمق كيانه المتطرف.

وأوضح المصري، أنّ المقاومة في الضفة تواصل معركتها مع الاحتلال في التصدي لعدوان الاحتلال على الأقصى، لافتاً إلى أن الاحتلال يستغل التطبيع العربي والتنسيق الأمني لتغيير الواقع في الأقصى.

وجدّد المصري تأكيده أنّ شعبنا سيبقى صمام أمان للدفاع عن المسجد الأقصى من هجمة الاحتلال ومستوطنيه.

ووجه التحية لأبطال شعبنا الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أنّه سيبقى محور الصراع وقنبلة الثورات في مواجهة العربدة الصهيونية المتطرفة.

وأشار المصري "هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع هي طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

photo1696267140.jpeg
photo1696267140 (2).jpeg
photo1696267140 (3).jpeg
photo1696266915.jpeg
photo1696266913.jpeg
photo1696266914.jpeg
photo1696266913 (1).jpeg
 

#قطاع غزة #المسجد الأقصى #القدس المحتلة #شمال غزة #حركة حماس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة