3 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد3 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1924 الإنجليز يجبرون الشريف حسين بن علي على التنازل عن عرش المملكة الحجازية الهاشمية لابنه الشريف علي وينفونه إلى قبرص.

الإنجليز يجبرون الشريف حسين بن علي على التنازل عن عرش المملكة الحجازية الهاشمية لابنه الشريف علي وينفونه إلى قبرص. 1932 استقلال العراق عن بريطانيا.

استقلال العراق عن بريطانيا. 1938 معركة طبريا: وهي من المعارك الكبيرة خلال الثورة الفلسطينية الكبرى ونجح فيها القائد أبو إبراهيم الكبير قائد المنطقة الشمالية بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية واستمرت 5 ساعات وانسحب الثوار دون خسائر بينما قتلوا 19 صهيونيًا ثم اصطدم الثوار بالقوات البريطانية فاستشهد 4 ثوار.

معركة طبريا: وهي من المعارك الكبيرة خلال الثورة الفلسطينية الكبرى ونجح فيها القائد أبو إبراهيم الكبير قائد المنطقة الشمالية بتطبيق المبادئ الأساسية لحرب التحرير الشعبية واستمرت 5 ساعات وانسحب الثوار دون خسائر بينما قتلوا 19 صهيونيًا ثم اصطدم الثوار بالقوات البريطانية فاستشهد 4 ثوار. 2000 كمن مقاتلو القسام في خانيونس جنوب قطاع غزة، لهدفٍ إسرائيلي، وأسفر الهجوم عن جرح اثنين من المستوطنين فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام.

كمن مقاتلو القسام في خانيونس جنوب قطاع غزة، لهدفٍ إسرائيلي، وأسفر الهجوم عن جرح اثنين من المستوطنين فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام. 2001 محكمة الجنايات البلجيكية تؤجل النظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيس وزراء الاحتلال آرئيل شارون بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982.

محكمة الجنايات البلجيكية تؤجل النظر في القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيس وزراء الاحتلال آرئيل شارون بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982. 2015 مقتل مستوطن وإصابة آخرين في البلدة القديمة من القدس بعملية طعن نفذها الشاب مهند الحلي وكانت العملية شرارة انطلاق انتفاضة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين