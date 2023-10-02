مستوطنون يقطعون ٦٠ شجرة زيتون شرق رام الله

أقدم مستوطنون، اليوم الإثنين، على قطع ٦٠ شجرة زيتون ببلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "مستوطنين اقتحموا حقلًا زراعيًّا خلال ساعات الليل، يعود للمواطن عبد الجبار جبر وقطعوا ٦٠ شجرة زيتون مثمرة بواسطة مناشير آلية".

ويبدأ موسم الزيتون في فلسطين في الثاني عشر من الشهر الجاري، فيما تشهد عشرات القرى والبلدات هجومًا من قِبل المستوطنين على المزارعين والأشجار في موسم قطف الزيتون، وخصوصًا في محيط المستوطنات وطرق الالتفافية.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين