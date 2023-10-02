حملة مداهمات واعتقالات يشنّها الاحتلال في الضفة والقدس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدَّة في الضفة الغربية المحتلة.

ففي رام الله والبيرة، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجريح محمد طارق الطيراوي (22 عامًا)، وشقيقه أحمد من مخيم الجلزون شمال رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتَّشتهما.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا شمالًا، واعتقلت محمود رضوان جبارة، وصلاح عبد الله أبو عواد، عقب مداهمة منزليهما.

وأما في جنين، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله عبد الحميد مبيض، وقيس عرعراوي بعد اقتحام مدينة جنين، ومداهمة منزلي ذويهما في حي المراح وشارع حيفا، كما اعتقلت حسن حمزة حرز الله، شقيق الأسيرين عبود وفراس، من بلدة يعبد.

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و في نابلس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شرق المدينة، واعتقلت محمد بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد فهمي أبو عيشة من عسكر البلد.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

بدورها، أفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، أمام مرور المركبات، ما أدَّى إلى أزمة مرورية خانقة، على طول طريق واد النار، الرابط بين جنوب الضفة ووسطها وشمالها.

وفي الخليل، قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم ، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت وصول المعلمين والطلبة إلى 27 مدرسة شرق يطا، جنوب الخليل"، مضيفة: إن "الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية، شمال المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلًا من: كريم أحمد عبيد، ومحمد فوزي عبيد، ومجد وديع عبيد.

المصدر / فلسطين أون لاين