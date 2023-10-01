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بلدية النصيرات تدعو لتجنب إلقاء المخلفات بجوار مصافي مياه الأمطار

01 أكتوبر 2023 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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بلدية النصيرات تدعو لتجنب إلقاء المخلفات بجوار مصافي مياه الأمطار

وجهت بلدية النصيرات دعوات للمواطنين لتجنب إلقاء المخلفات بجوار مصافي مياه الأمطار، وذلك في ظل مواصلة البلدية عملها في تنظيف وتعزيل مصافي مياه الأمطار ومناهل الصرف الصحي، ضمن الاستعدادات المستمرة لاستقبال فصل الشتاء، وذلك بهدف تجنب حدوث تجمعات للمياه وانسداد للخطوط.

وتدعو بلدية النصيرات المواطنين إلى تجنب إلقاء المخلفات بجوار مصافي مياه الأمطار أو فيها، تجنبا لانسدادها وحدوث أضرار بيئية سلبية.

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كما وتحذر بلدية النصيرات من عواقب سرقة أغطية المناهل ومصافي مياه الأمطار من قِبَل بعض العابثين، مؤكدة على خطورة هذا الأمر وما يلحقه من أضرار جسيمة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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