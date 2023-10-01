أمن السلطة يعتقل منسق الكتلة الإسلامية في بوليتكنك الخليل

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل جنوب الضفة الغربية، الطالب طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جهاز مخابرات السلطة في الخليل اعتقلت الطالب عمرو بعد اعتراض مركبته، فجر اليوم الأحد.

وسبق أن تعرض منسق الكتلة الإسلامية طارق عمرو، للاعتقال عدة مرات في سجون أجهزة السلطة، التي رفضت الإفراج عنه رغم صدور قرارات قضائية بذلك.

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وتعتقل قوات الاحتلال ستة من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، وهم: براء بلوط، وعيسى عصافرة، ونصر الله عصافرة، وإبراهيم النواجعة، وعبد الله أبو ماريّا، وثائر عويضات.

وفي سياق متصل، تُغيب سجون السلطة أكثر من 50 مواطناً بينهم عشرات الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 377 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين