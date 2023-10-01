فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لجنة المتابعة تدين الاعتداءات على المسجد الأقصى

فوائد صحية مذهلة لعصير الشمندر

"حماس": هبة القدس المباركة المتواصلة في جذوتها دليل على وحدة شعبنا

الاحتلال يجبر مواطنة على هدم شقتيها شمال القدس

فوج معتمرين يُحرمون من "الأقصى" قبيل توجههم للديار الحجازية

الهيئة 302 ترحب بإخلاء المسلحين لمدارس الأونروا في "عين الحلوة"

"أوروبيون لأجل القدس" ترصد (856) انتهاكًا إسرائيليًّا في القدس خلال سبتمبر

إصابة ضابطي شرطة قرب مقر البرلمان التركي

محاولات الاحتلال لتدجين الجيل المقدسي تفشل على صخرة "الوعي والانتماء"

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى إحياء لما يسمى عيد العرش

ستة طلبة في سجون الاحتلال

أمن السلطة يعتقل منسق الكتلة الإسلامية في بوليتكنك الخليل

01 أكتوبر 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
الطالب طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل جنوب الضفة الغربية، الطالب طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جهاز مخابرات السلطة في الخليل اعتقلت الطالب عمرو بعد اعتراض مركبته، فجر اليوم الأحد.

 وسبق أن تعرض منسق الكتلة الإسلامية طارق عمرو، للاعتقال عدة مرات في سجون أجهزة السلطة، التي رفضت الإفراج عنه رغم صدور قرارات قضائية بذلك.

اقرأ أيضاً: أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق الطلبة في الضفة

 وتعتقل قوات الاحتلال ستة من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، وهم: براء بلوط، وعيسى عصافرة، ونصر الله عصافرة، وإبراهيم النواجعة، وعبد الله أبو ماريّا، وثائر عويضات.

 وفي سياق متصل، تُغيب سجون السلطة أكثر من 50 مواطناً بينهم عشرات الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 377 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات السلطة #السلطة #أجهزة السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة