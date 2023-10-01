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رغم الاقتحامات..

صورة فوج معتمرين يُحرمون من "الأقصى" قبيل توجههم للديار الحجازية

01 أكتوبر 2023 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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فوج المعتمرين من ساحات المسجد الأقصى المبارك

وثقت عدسات المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وصول فوج من المعتمرين الفلسطينيين مرتدين ملابس الإحرام للمسجد، قبيل انطلاقهم لأداء مناسك العمرة في الديار الحجازية.

ولاقت الصور المنتشرة للمعتمرين في ساحات المسجد الأقصى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء فوج المعتمرين رغم حالة الاقتحام الواسعة التي يشهدها المسجد الأقصى منذ صباح اليوم في إطار إحياء المستوطنين لما يسمى "عيد العرش".

وبحسب مصادر مقدسية اقتحم حتى اللحظة أكثر من 550 مستوطنا المسجد وسط حماية مشددة، وتضييق واعتداءات على المرابطين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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