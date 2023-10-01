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الهيئة 302 ترحب بإخلاء المسلحين لمدارس الأونروا في "عين الحلوة"

01 أكتوبر 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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إحدى مدارس الأونروا في مخيم عين الحلوة في لبنان

رحبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين باخلاء المسلحين لمدارس "الأونروا" في مخيم عين الحلوة، معتبرةً أن هذه الخطوة تنم عن التزام ووعي عال، واستحضار لأهمية المخيم ورمزيته ولقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

وقالت في بيان صحفي وصل "" : "إن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح لعودة الأمن والأمان للمخيم، وتفويت الفرصة على من يريد الاصطياد في الماء العكر واستهداف قضية اللاجئين من خلال استهداف المخيم".

ودعت الهيئة الأونروا لاتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة دورها الطبيعي المتعلق في العملية التربوية، وتقديم باقي الخدمات في المخيم.

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وكانت اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، مع نهاية شهر يوليو الماضي واستمرت لأكثر من شهر، وأسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيمًا رسميًا للاجئين الفلسطينيين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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