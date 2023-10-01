"حماس": هبة القدس المباركة المتواصلة في جذوتها دليل على وحدة شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن محاولات الاحتلال للنيل من وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته ستبوء بالفشل وأن البوصلة ستبقى دائمًا موجهة نحو تحرير القدس والمسجد الأقصى.

واستحضرت في بيان صحفي وصل " " الذكرى الـ23 لأحداث هبة القدس في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2000 والتي انتفض خلالها فلسطينيي الداخل المحتل، ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته في مدينة القدس المحتلة.

وقالت: "إن هبة القدس هي هبة مباركة ستظل شاهدة على عمق انتماء شعبنا في الداخل المحتل لقضيته ومقدساته، وإيمانه الراسخ بأهمية استمرار نضاله من أجل المحافظة على هويته الوطنية والتمسك بحقوقه وثوابته، مهما حاول الاحتلال عزله عنها، سواء بالاعتقال أو زرع الفتنة ونشر الجريمة المنظمة بين أبنائه".

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وأضافت: "في ذكرى هبّة القدس البطولية، نترحّم على شهداء شعبنا الأبرار، ونشيد بتضحياتهم وصمودهم في جميع القرى والبلدات الفلسطينية المحتلة، في الجليل والمثلث والنقب، نصرة للقدس والأقصى، ونثمّن تمسّكهم بحقوقهم، ودفاعهم عن ثوابتهم وهُويتهم الوطنية، وندعوهم إلى مواصلة هذه المسيرة النضالية المباركة، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".

وأكدت حركة حماس أن هبة القدس المباركة منذ ثلاثة وعشرين عامًا والمتواصلة في جذوتها دليل على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وإحباط كل مخططاته الخبية الرامية للنيل من مقدساتنا، مشددةً على أن البوصلة ستبقى موحدة حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشهدت أحداث أكتوبر 2000 سلسلة مظاهرات واسعة قام بها فلسطينيو الداخل، حيث كانت المظاهرات استنفارًا لدخول أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى، الأمر الذي قاد لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، واحتجاجًا على وضع المواطنين العرب في دولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين