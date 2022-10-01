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في ذكراها الـ 22 

"حماس": هبَّة القدس والأقصى رسّخت معادلة أنَّ الاحتلال لا يفهم إلاّ لغة القوّة

01 أكتوبر 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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هبة القدس في الداخل المحتل - أرشيف

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أنَّ "هبّة أكتوبر رسّخت معادلة أنَّ الاحتلال لا يفهم إلاّ لغة القوّة بكل أشكالها، سبيلاً لردعه وكبح جماح إرهابه المتصاعد ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتركت بصمة واضحة في التضحية والمقاومة، يتوارثها شعبنا جيلاً بعد جيل حتى التحرير وزوال الاحتلال".

وشددت الحركة، في تصريح صحفي بمناسبة حلول الذكرى الـ 22 لهبَّة القدس والأقصى، على أن الهبة جسّدت كلّ معاني الوحدة والتكامل والتعاضد في المحافظة على الهُوية الوطنية، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وحطّمت كلّ محاولات العدو الخبيثة في الاستفراد بقطاع واسع من أبناء شعبنا، وعزله عن وطنه، وطمس هُويته، وسلخه عن تاريخه وأصالته العريقة.

ودعت فلسطينيو الداخل المحتل إلى "مواصلة مسيرتهم النضالية في الحفاظ على الهُوية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة الفاعلة في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وحمايتهما بكل الوسائل، وإفشال مخططات العدو وقطعان مستوطنيه في النيل من مدينتنا المقدّسة، وطهارة قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين".

وترحّمت حماس على شهداء "هبة أكتوبر" الأبطال الذين قدّموا أرواحهم فداءً وذوداً عن القدس والأقصى، ونشيد بتضحياتهم وبسالتهم، باعثةً بتحيّة الفخر والاعتزاز لأهلنا الصَّامدين الثابتين على أرضهم والمدافعين عنها، والمحافظين على هُويتهم الوطنية الفلسطينية، والمشاركين في ملحمة شدّ الرّحال والربّاط في المسجد الأقصى المبارك في جُمَع الفجر العظيم التي شكّلت عنواناً جامعاً لكل أبناء شعبنا في حماية الأقصى من جرائم ومخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيمه وتدنيسه وتهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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