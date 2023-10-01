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مستوطنون يقتحمون قرية "جلبون" شرق جنين وسط مواجهات

01 أكتوبر 2023 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون قرية "جلبون" شرق جنين- أرشيف

اقتحم عشرات المستوطنين قرية جلبون شمال شرق جنين بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات.

وأفاد رئيس المجلس القروي في جلبون إبراهيم أبو الرب، خلال تصريحات صحفية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ميراف" اقتحموا البلدة من الجهة الجنوبية، ومارسوا أعمالا استفزازية بحق المواطنين ومنازلهم.

بدورها،أعلنت مديرة تربية جنين سلام الطاهر عن تعليق دوام المدارس في القرية، بسبب عملية الاقتحام.

يُذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب، وأخلته بالقوة هو وأفراد عائلته، واستولت عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

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ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​

المصدر / فلسطين أون لاين
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