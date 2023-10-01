بلدية دير البلح تنتهي من تنظيف مجرى وادي السلقا

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة الانتهاء من تنظيف مجرى وادي السلقا من شارع صلاح الدين شرقاً وصولاً لصحن البركة غرباً.

وأوضح مسؤول ملف الوادي بلجنة طوارئ الشتاء بالبلدية م.حازم الفليت أنه بالتعاون مع وزارة الأشغال ولجنة الطوارئ المركزية تم رفع وتعزيز السواتر التربية على امتداد مجرى الوادي وتنظيف وترحيل المخلفات لمنع إعاقة جريان المياه خلال المنخفضات.

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وأضاف: كما تم تنظيف وترحيل النفايات من داخل عبارات المشاعلة وصلاح خلف، فضلاً على تنظيف وإزالة الطمي والرمال المترسبة بمجرى الباطون في المسافة الممتدة من جسر صلاح خلف حتى عبارة المشاعلة.

ودعا المواطنين لعدم إلقاء النفايات في مجرى الوادي والتعدي على حرمه لمنع تراكم النفايات ما يتسبب في عرقلة سريان الوادي أثناء المنخفضات الجوية، متمنياً ان يمر الموسم بسلام على أبناء شعبنا.





المصدر / فلسطين أون لاين