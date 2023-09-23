بلدية دير البلح تطلق حملة "بلدنا نظيفة بسواعد رجالنا"

أطلقت بلدية دير البلح صباح اليوم حملة "بلدنا نظيفة بسواعد رجالنا" لتنظيف شارع صلاح الدين في المنطقة الممتدة من رمزون المحطة حتى مفترق الزوايدة.

وأوضح م.هاني بن سعيد منسق الحملة أن الحملة تأتي انطلاقاً من تحمل المسؤولية وأهمية شارع صلاح الدين سيما انه يربط شمال القطاع بجنوبه، وأضاف: تم خلال الحملة إزالة الأتربة على جانبي الطريق وتنظيف الشارع والجزيرة الوسطية وتقليم الأشجار.

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وبين أنها انطلقت من مفترق الرمزون بمشاركة واسعة من صناع الجمال وموظفي البلدية ضمن الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والمحافظة عليها، وأضاف: حملاتنا مستمرة خلال الفترة القادمة وستكون بمشاركة من المجتمع المحلي لتعزيز الشراكة بين البلدية والمجتمع المحلي.

وعبر عن شكره لشرطة المرور لتواجدها في الميدان وتنظيم حركة المرور في كلا الاتجاهين، كما قدم شكره لجمعية الهلال الأحمر على تواجدها وتوفير حقائب إسعافات أولية لاستخدمها وقت الطوارئ.









المصدر / فلسطين أون لاين