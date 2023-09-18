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تنظيف مجرى وادي السلقا وتعزيزه لمواجهة فصل الشتاء

18 سبتمبر 2023 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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تنظيف مجرى وادي السلقا وتعزيزه لمواجهة فصل الشتاء- أرشيف

شرعت بلدية دير البلح بإجراءات الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار، والوقوف على المناطق الأكثر خطراً خلال المنخفضات الجوية لعمل الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبينت أن تم البدء بتنظيف منطقة أبو فطاير المحاذية لمجرى الوادي والتي تمتد من جسر شارع العكلوك وصولاً لجسر صلاح خلف استعداداً لوضع السواتر الترابية لمنع فيضان الوادي ودخول المياه لمنازل وأراضي المواطنين، وأضافت: سيتم استكمال أعمال التنظيف لمجرى الوادي بشكل كامل ليكون جاهز لاستقبال أي موجة أمطار.

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وفي السياق؛ بدأ قسم الصيانة بوضع درابزين حماية على جسر وادي السلقا لحماية الجسر من ناحية، والحفاظ على المواطنين من ناحية أخرى.

وتبذل فرق طوارئ الشتاء جهوداً لتنظيف مصافي مياه الأمطار وتهيئتها، ومعالجة المناطق التي قد تشكل خطراً خلال موسم الامطار متمنية أن يمر الموسم بسلام.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#فصل الشتاء #وادي السلقا #بلدية دير البلح

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