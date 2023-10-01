مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف آليات ومواقع عسكرية إسرائيلية بالزجاجات الحارقة والعبوات المتفجرة.

ففي رام الله، أطلق مقاومون النار قرب حاجز مستوطنة "بيت إيل"، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في المنطقة، واقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات تمكن الشبان خلالها من استهداف قوات الاحتلال بوابل من الزجاجات الحارقة وعبوة متفجرة والحجارة، بالتزامن مع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في حي عين منجد بمدينة رام الله.

وفي الخليل؛ ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب برجٍ لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمال المدينة.

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أما في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبل المكبر، بأعداد كبيرة وتمركزت في حي المدارس.

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت الشاب إياد رواجبة، بينما كان يتواجد بالقرب من سوق الخضار المركزي شرق مدينة نابلس وهو من سكان منطقة عسكر البلد بالمدينة.

بينما في أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو شكة من طوباس على طريق المعرجات شمالاً بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون الجهة الجنوبية في بلدة جلبون شرق جنين، بينما حاولوا الاعتداء على منازل المواطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس ويقظة الأهالي حالت دون ذلك.

كذلك رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال أطراف قرية برقة شمال غرب نابلس وأطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت المواطنين من الخروج من القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين