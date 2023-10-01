مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى إحياء لما يسمى عيد العرش

اقتحم مئات المستوطنين، إلى جانب ما يسمون "السياح"، صباح الأحد، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك إحياءً لما يسمى "عيد العرش".

وشوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدي "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى، وترتدي زي الكهنة.

ووثقت عدسات هواتف المواطنين المقدسيين أداء أعداد من المستوطنين رقصات وطقوس تلمودية عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت قوات الاحتلال وعناصر الشرطة بشكل مكثف في باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع استمرار اقتحام المستوطنين.

وسبق ذلك أن اقتحمت باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث أعاقت وصول المصلين للمسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.







المصدر / فلسطين أون لاين