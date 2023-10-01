الفيضانات تحرر أسد بحر من أسره في نيويورك

استغلت أنثى أسد البحر في حديقة الحيوانات المركزية بنيويورك الفرصة للهروب لفترة وجيزة من حوض السباحة، بعد أن غمرت مياه الأمطار حوض السباحة الخاص بها.

وأفادت قناة "أيه بي سي نيوز" بأن مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحائها.

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وتمكنت أنثى أسد البحر من السباحة خارج حوض السباحة الذي غمرته المياه والتجول في جميع أنحاء المنطقة المحيطة، قبل أن تعود إلى حظيرتها التي تتشاركها مع أسدي بحر، وفقاً لبيان صحافي صادر عن جيم بريهيني، نائب الرئيس التنفيذي لحدائق الحيوان التابعة لجمعية الحفاظ على الحياة البرية.

وقام العاملون في حديقة الحيوان "بمراقبة المغامرة غير المتوقعة" لهذا الحيوان الذي يصنف من الثدييات البحرية، في انتظار عودتها.

وأشار البيان الصحافي إلى أن مستويات المياه في حوض أسود البحر قد تراجعت منذ ذلك الحين، وأصبحت جميع الحيوانات في أماكنها المخصصة لها.

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وقال بريهيني: "لم يكن هناك أي موظفين أو زوار في خطر وظلت أنثى أسد البحر داخل حديقة الحيوان، ولم تنتهك محيط حديقة الحيوان الثانوي مطلقاً".

المصدر / وكالات