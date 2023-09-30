منع وقفة لحملة "افتحوا موانئ غزة" في الأردن

قال حزب جبهة العمل الإسلامي، إن محافظ الزرقاء، وسط الأردن، حسن الجبور، منع عصر اليوم السبت، وقفة تضامنية مع قطاع غزة، ضمن فعاليات حملة "افتحوا موانئ غزة".

وقال رئيس فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء، أيمن أبو الرب، إننا "استغربنا قرار المحافظ منع الوقفة بدعوى أن الجهة المنظمة لم تطلب الموافقة حسب الأصول".

وأضاف أبو الرب في تصريح صحفي، أننا "جهة مشاركة في الوقفة ولسنا جهة منظمة، والجهة المنظمة هي جهة دولية بمشاركة محلية أردنية وكان لهم مؤتمر صحفي في العاصمة عمان قبل أسابيع".

اقرأ أيضا: نشطاء أردنيون يطلقون حملة لرفع الحصار عن غزة

ولفت إلى أن "الوقفة هي وقفة تضامنية والمشاركون سيقفون على الأرصفة ولن يكن هناك قطع للسير أو أي إخلال بالقانون".

وقال أبو الرب إن "المحافظ أصر على الموافقة المسبقة وبالتالي هي ممنوعة، وسيتم منعها بكل القدرات المتاحة وبكل عقلانية".

وبين أن "المشاركين بدؤوا بالتوافد بعد صلاة العصر رغم امتعاض الأمن وطلبهم عدم التجمع ومنع رفع الرايات واللافتات، واستمر النقاش لمدة ٢٠ دقيقة ثم طلبنا من المشاركين المغادرة دون إكمال الوقفة".

ودعت حملة "افتحوا موانئ غزة" لوقفة تضامنية السبت تحت شعار “لا تتركوا غزة المحاصرة وحدها”.

اقرأ أيضا: بالصور| "افتحوا موانئ غزة".. حملة دولية من عدَّة بلدان لرفع الحصار

وكان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" قد أطلق فعاليات حملة "افتحوا موانئ غزة" في 23 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث بدأت بوقفات تضامنية في عدة دول أبرزها الكويت، تركيا، ولبنان، تلاها بث فضائي مشترك لعدة قنوات تلفزيونية، سلط الضوء على معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ 17 سنة، وما خلفه الحصار من آثار كارثية على الوضع الإنساني لغزة.

وتركز الحملة، بحسب بيان صدر عن "المؤتمر الشعبي" على "تشكيل قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره عن قطاع غزة وفتح المعابر البرية والموانئ البحرية وإدخال كافة المواد اللازمة من غذاء ودواء ومواد بناء ووقود بالإضافة لإعادة بناء مطار غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين