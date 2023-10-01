1 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد1 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1937 الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا في فلسطين.

الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا في فلسطين. 1949 تشكيل حكومة عموم فلسطين في مدنية غزة برئاسة الحاج أمين الحسيني.

تشكيل حكومة عموم فلسطين في مدنية غزة برئاسة الحاج أمين الحسيني. 1970 تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 1985 سلاح الطيران الإسرائيلي يقصف مدينة حمام الشط التونسية بهدف ضرب مقر منظمة التحرير وارتقاء 68 شهيدًا.

سلاح الطيران الإسرائيلي يقصف مدينة حمام الشط التونسية بهدف ضرب مقر منظمة التحرير وارتقاء 68 شهيدًا. 1997 الاحتلال يطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل إفراج الأردن عن عميلين لـ(موساد) حاولًا اغتيال خالد مشعل.

الاحتلال يطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل إفراج الأردن عن عميلين لـ(موساد) حاولًا اغتيال خالد مشعل. 2014 بلدية الاحتلال في مدينة القدس تصدق على إنشاء 2600 وحدة استيطانية شرق المدينة.

بلدية الاحتلال في مدينة القدس تصدق على إنشاء 2600 وحدة استيطانية شرق المدينة. 2015 اندلاع انتفاضة القدس، ردًا على محاولة العدو تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.

اندلاع انتفاضة القدس، ردًا على محاولة العدو تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا. 2016 الاحتلال يفرج عن الفتاة الفلسطينية الجريحة رغد الخضور 17 عاماً بعد اعتقال دام 16 شهرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين