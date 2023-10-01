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1 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

01 أكتوبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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1 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد1 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1937 الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا في فلسطين.
  • 1949 تشكيل حكومة عموم فلسطين في مدنية غزة برئاسة الحاج أمين الحسيني.
  • 1970 تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
  • 1985 سلاح الطيران الإسرائيلي يقصف مدينة حمام الشط التونسية بهدف ضرب مقر منظمة التحرير وارتقاء 68 شهيدًا.
  • 1997 الاحتلال يطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل إفراج الأردن عن عميلين لـ(موساد) حاولًا اغتيال خالد مشعل.
  • 2014 بلدية الاحتلال في مدينة القدس تصدق على إنشاء 2600 وحدة استيطانية شرق المدينة.
  • 2015 اندلاع انتفاضة القدس، ردًا على محاولة العدو تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
  • 2016 الاحتلال يفرج عن الفتاة الفلسطينية الجريحة رغد الخضور 17 عاماً بعد اعتقال دام 16 شهرًا.
المصدر / فلسطين أون لاين
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