1 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد1 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1937 الحكومة البريطانية تعلن حل اللجنة العربية العليا في فلسطين.
- 1949 تشكيل حكومة عموم فلسطين في مدنية غزة برئاسة الحاج أمين الحسيني.
- 1970 تشييع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
- 1985 سلاح الطيران الإسرائيلي يقصف مدينة حمام الشط التونسية بهدف ضرب مقر منظمة التحرير وارتقاء 68 شهيدًا.
- 1997 الاحتلال يطلق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل إفراج الأردن عن عميلين لـ(موساد) حاولًا اغتيال خالد مشعل.
- 2014 بلدية الاحتلال في مدينة القدس تصدق على إنشاء 2600 وحدة استيطانية شرق المدينة.
- 2015 اندلاع انتفاضة القدس، ردًا على محاولة العدو تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
- 2016 الاحتلال يفرج عن الفتاة الفلسطينية الجريحة رغد الخضور 17 عاماً بعد اعتقال دام 16 شهرًا.
المصدر / فلسطين أون لاين