موعد جديد لنصف نهائي بطولة كأس غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حدَّد اتحاد كرة القدم موعدًا جديدًا لنصف نهائي بطولة كأس غزة، بعد أن كان موعد إقامته عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز.

وقرَّر الاتحاد إقامة الدور نصف النهائي 27 من نوفمبر القادم، على أن يقام اللقاء النهائي في الرابع من سبتمبر المقبل.

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ويواجه في الدور نصف النهائي، فريق اتحاد خان يونس نظيره اتحاد الشجاعية، بينما يلعب خدمات الشاطئ مع منافسه اتحاد بيت حانون، وستحدّد الملاعب في وقت لاحق.

ويحصل الفائز باللقب على مكافأة مالية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بينما لم يتم تأكيد مواجهة بطل غزة مع بطل الضفة الغربية كما جرت العادة في السنوات السابقة.